Zeeland wordt wakker: Oma's aan de (lap)top, tekenradar en De Ruyter

Teken (foto: ANP)

De helft van alle tekenbeten in Zeeland vinden op de Kop van Schouwen plaats. Op de eerste zomerdag heeft Omroep Zeeland een tussenstand opgemaakt van de meldingen op Tekenradar.nl.

Viering 5 jaar Digisteun (foto: Omroep Zeeland)

Trots en blij is Jacqueline Oude Hesselink. Vijf jaar geleden startte zij stichting Digisteun. Inmiddels is het in de Bevelanden uitgegroeid tot een hulplijn voor mensen die ondersteuning nodig hebben in de digitale wereld. En nu breidt het zich verder uit. De Middelburgse wijk Dauwendaele krijgt als eerste Walcherse wijk een digisteunpunt.

(foto: RTV Rijnmond)

Sleutel De Ruyter

De sleutel van het graf van Michiel de Ruyter blijft voorlopig hangen in een Rotterdams studentenhuis. In een reportage van RTV Rijnmond was gisteren te zien dat de grafsleutel van de zeeheld in de studentenkamer van Thijs Meuldijk hangt.

Biggekerke (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Vandaag schijnt de zon en er ontstaan stapelwolken. Waarschijnlijk blijft het droog. Bij een matige westenwind wordt het 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt goed af naar 9 tot 12 graden.