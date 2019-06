Spannend! Met een elektrische auto naar de Noordkaap

De auto waarmee Ramon Rottier naar de Noordkaap gaat (foto: Ramon Rottier)

Elektrisch rijden wordt steeds normaler in de samenleving en er zijn ook steeds meer elektrische oplaadpunten te vinden langs snelwegen. Maar is dat ook zo als je naar het bijna Noordelijkste puntje van Europa gaat? Dat is een test voor Rottier. "Ik vraag me af of we de Noordkaap gaan bereiken in een elektrische auto", vertelt Rottier in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Voor zijn reis raakte Rottier geïnspireerd door de Fransman Lionel Suissa. "Hij reed in een Nissane-NV200 van Barcelona naar de Noordkaap. Door zijn ervaringen besloot ik ook om de reis te gaan doen."

Rottier heeft gepland dat hij over de heen- en terugweg zo'n 21 dagen doet. "Op internet heb ik al naar punten gezocht waar we de auto kunnen opladen, maar daarin zullen we ook inventief moeten zijn." Want in het begin kan hij nog wel gebruik maken van de 'normale' oplaadpunten, maar dat wordt hoe noordelijke je gaat steeds lastiger. "Ik denk dat we op den duur bij hotels moeten gaan aankloppen om een stekker in hun stopcontact te steken."

Alternatieve vakantie

Voor Rottier is het belangrijk om aan te tonen dat je met elektrische auto's net zo ver kan komen als met een gewone auto. "Ik zie het als een alternatieve vakantie. Het wordt spannend, maar ik heb er zin in."