Zeeuwse rappers steken de koppen bij elkaar

De rappers waren lang niet allemaal gewend om samen te werken, zegt één van de initiatiefnemers Donovan Olijfveld (MC Donson): "Normaal doet iedereen gewoon z'n eigen ding. Dat samenwerken was nieuw. Toch ging het best wel makkelijk en vloeiend. We hebben 20 nummers opgenomen in zeven dagen. Dat was super productief."

Concurrenten

Van competitiedrang was tijdens het schrijverskamp niet veel te merken. "Het is niet dat we per se concurrenten zijn, maar misschien stiekem toch wel. Maar dat is juist mooi, dat je dan met z'n allen iets moois neerzet. Samen sta je sterker. Dat is een feit.

Dit schrijverskamp vraagt dan ook zeker om een vervolg. Donovan: "Dit gaan we sowieso wel vaker doen. Het was een succes en we zijn super tevreden over de nummers die we hebben opgenomen. Daarna moest er nog veel geregeld worden, dat was niet even makkelijk. Maar SEASIDE staat nu wel online."

De eerste track is Badman van Josh, Gapy en MC Donson, ft. Lo-Bo. Deelnemende artiesten zijn verder Life of Heist, The Family First, Demozah, Wolfiet, Glo, Jimmy James, AnishaGF, Predaa, Jay the Goat, Joel, en producers Pepe Boks, Genicebeats en Chello.

Donovan Olijfveld ziet een tweede schrijverskamp in Zeeland wel zitten.