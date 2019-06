Zo gaat de viering van 75 jaar Slag om de Schelde eruit zien

Situatieschets van vlootparade op Westerschelde tijdens herdenking Slag om de Schelde in Terneuzen (foto: Nationaal comité 4 en 5 mei)

Er komt onder meer een vlootparade op de Westerschelde en een Vrijheidsboulevard, gemaakt van zeecontainers. En er is volgens van den Berge wel degelijk voldoende ruimte en aandacht voor de veteranen die hebben deelgenomen aan de Slag om de Schelde.

Rol van Zeeuwse veteranen

Dat zei Van den Berge in antwoord op vragen van Statenlid Corina van der Vliet van de PvdA. Zij wilde weten wat de rol van Zeeuwse veteranen is op 31 augustus, omdat de veteranen eerder via de media lieten weten dat ze ervan balen dat er voor hen geen ruimte is bij de herdenking.

Volgens de ambtenaar is er een centrale rol weggelegd voor veteranen die daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de Slag om de Schelde, maar voor de andere veteranen niet. "Natuurlijk zijn ze meer dan welkom, maar 31 augustus gaat het echt om vieren", aldus Van den Berge. "Op 26 oktober is er een defilé in Bergen op Zoom. Dat heeft echt een militair karakter. Daar hebben ze ook een uitnodiging voor gekregen."

Bloedige strijd

De slag vond plaats in het najaar van 1944. De geallieerden wilden de haven van Antwerpen in handen krijgen om de troepen in Europa te kunnen bevoorraden. Dat lukte pas na weken bloedige strijd op 8 november.

In de zeecontainers op de Vrijheidsboulevard wordt het verhaal over de Slag om de Schelde verteld. Ook zijn er persoonlijke verhalen te vinden. Bijvoorbeeld over de oprichter van Porgy en Bess in Terneuzen, hoe hij in Zeeland terecht is gekomen en wat dat met de oorlog te maken heeft. Ook zal oorlogsmuseum Gdynia uit Axel in één van de containers zitten met spullen en verhalen uit het museum.

Situatieschets van Vrijheidsboulevard van zeecontainers bij herdenking Slag om de Schelde in Terneuzen (foto: Nationaal comité 4 en 5 mei)

Verder komt een internationale film over de slag. Die film wordt een verhaal van drie jonge mensen die door de oorlog samenkomen. Een van die drie verhaallijnen gaat over een jongen uit Zeeland die bij de NSB gaat en aan het Oostfront gaat vechten en dan terug naar Zeeland wordt gestuurd. Vraag is of hij nu in eigen land gaat vechten tegen zijn landgenoten.

Dilemma

Ook een Zeeuwse jonge vrouw komt voor een dilemma te staan. Ze werkt als ambtenaar voor de Duitsers, maar wat doet ze als die haar broertje doodschieten? Een derde hoofdpersoon is een Britse piloot die tijdens de Slag om de Schelde in Zeeland terecht komt en zijn beeld over oorlog voeren drastisch moet bijstellen.

Volgens Pieter Jan Mersie, als hoge ambtenaar ook betrokken bij de organisatie, kunnen zowel de film als de organisatie op 31 augustus nog sponsoren gebruiken. "Er zijn al veel bedrijven betrokken, maar meer zijn altijd welkom."

Lespakket

Verder maakten de ambtenaren bekend dat er voor het eind van de zomer een lespakket over de Slag om de Schelde komt voor scholen. Daar kunnen scholen zelf uit kiezen wat ze aanbieden op school over dit onderwerp.

Soldaten lopen met gewonde op brancard (foto: Omroep Zeeland)

SP-Statenlid Ger van Unen wilde vanmorgen nog weten of er al toezeggingen zijn van internationale hoogwaardigheidsbekleders. Mersie zei dat die er nog niet zijn en dat Buitenlandse Zaken daar nog volop mee bezig is.

Canadezen, Britten, Noren, Fransen, Belgen en Polen

Duidelijk is in ieder geval dat er een zeer prominente rol is voor de Canadezen. Verder zijn de Britten, Noren, Fransen, Belgen en Polen op het hoogste niveau uitgenodigd. Ook de Duitse regering heeft een uitnodiging ontvangen.

De Amerikanen, die bij de Slag om de Schelde een minder belangrijke rol hebben gehad, zullen waarschijnlijk de Amerikaanse ambassadeur in Nederland sturen. Eerder werd erover gespeculeerd dat de Amerikaanse president Donald Trump naar de herdenking zou komen. Dat bleek niet het geval te zijn. Trump is wel uitgenodigd, maar de kans is klein dat hij ook daadwerkelijk naar Terneuzen komt.

Koning Willem Alexander zal de herdenking op 31 augustus in Terneuzen openen.

