Rust weergekeerd bij gesloten jeugdinstelling Vliethoeve na roerige tijd

In 2016 rommelde het flink. Personeel liet in een brandbrief weten zich onveilig te voelen. Ook veroorzaakten jongeren overlast in het dorp door vernielingen te plegen en in te breken.

Camera's en 24-uurs beveiliging

Volgens Mariska Luiten, locatiemanager van de Vliethoeve is de situatie inmiddels flink verbeterd na het nemen van verschillende maatregelen. "We hebben inmiddels 24-uurs beveiliging op het terrein, het aantal camera's is uitgebreid en de sloten op de deuren zijn aangepast."

Een activiteitenbegeleider speelt een potje tafeltennis met een jongere (foto: Omroep Zeeland)

Naast deze facilitaire maatregelen, hebben ook personele veranderingen tot een stabielere situatie geleid, volgens Mariska Luiten. "We werken minder met uitzendkrachten en meer met vast personeel. Er is minder verloop en in de avonduren hebben we bovendien een extra preventiemedewerker rondlopen."

Sfeer veel beter

Pedagogisch medewerker Naomi Grootveld beaamt dat er veel verbeterd is. "Er zijn meer vaste gezichten voor de jongeren en de sfeer in de teams is veel beter. Ook is er veel aan veiligheid gedaan."

Een beveiliger houdt 24 uur per dag de situatie in de gaten bij De Vliethoeve (foto: Omroep Zeeland)

Overigens is niet alles koek en ei bij De Vliethoeve. Juzt, de stichting waar de Zeeuwse jeugdinstelling onder valt, verkeert in financieel zwaar weer. De gevolgen die dat heeft zijn nog niet duidelijk, volgens Mariska Luiten. "We zullen zien wat de toekomst brengt, maar ik zie het met vertrouwen tegemoet."

In de Vliethoeve verblijven jongeren die op alle fronten zijn vastgelopen. Je kunt het zien als een vorm van gedwongen hulpverlening. Het is geen gevangenis, maar de vrijheid van de jongeren is beperkt. De 12- tot 18-jarigen krijgen tijdens hun verblijf steeds meer vrijheden terug, met als doel ze succesvol te laten terugkeren in de samenleving.

In het verleden waren er bij de Vliethoeve problemen met drugsgebruik onder de jongeren, kwamen sommige bewoners ten onrechte in de isoleercel terecht en moest de politie meerdere malen ingrijpen bij conflicten tussen bewoners en personeel. Volgens de medewerkers van de Vliethoeve werden de problemen met name veroorzaakt door personeelstekort.

Lees ook: