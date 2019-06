Provincie belooft voortaan minder informatie 'weg te lakken' uit stukken

In dit rapport zijn stukken tekst onleesbaar gemaakt (foto: Omroep Zeeland )

Dat zei provinciebestuurder Harry van der Maas vanmorgen tijdens de commissie Bestuur naar aanleiding van een discussie over een rapport van de Zeeuwse Rekenkamer over de geheimhouding. In dat rapport adviseerde de Zeeuwse rekenkamer het provinciebestuur voorzichtiger om te gaan met het weglakken van informatie uit stukken. Het lijkt erop dat Van der Maas dat advies ter harte neemt.

Kritischer

Bij complexe dossiers over bijvoorbeeld Thermphos en de aanleg van de Tractaatweg komt het regelmatig voor dat delen daarvan geheim zijn. Veel Statenleden en dus ook het provinciebestuur vinden dat er in de toekomst kritischer moet worden gekeken naar die geheimhouding.

"We kunnen er voortaan beter op letten", aldus Van der Maas. Tegelijkertijd waarschuwt de gedeputeerde ook dat het soms niet anders kan: "Bij dossiers als de Tractaatweg hebben we ook te maken met marktpartijen, aannemers bijvoorbeeld. Op informatie van die partijen hebben we geen invloed. Dus ook niet wat zij geheim vinden of niet."

Termijnen en voorwaarden

In de vergadering werd nog wel gediscussieerd over de termijnen en voorwaarden voor het geheimhouden van informatie uit provinciale stukken. Zo stelde Gerwi Temmink (GL) voor eens keer per kwartaal te bekijken welke stukken geheim zijn en of dat nog steeds moet. Andere partijen zoals het CDA vinden een evaluatiemoment van één keer per jaar voldoende.

5 juli praten de Statenleden over het onderwerp verder.

