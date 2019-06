Van bijna blind naar winnen in Zwitserland, het seizoen van Antwan Tolhoek

Patrick Tolhoek benadrukte nog eens dat Antwan in de winter in een diep dal zat. Hij kwam terug van vakantie in Thailand met een ooginfectie. "Ik haalde hem op en toen was hij eigenlijk blind. Mijn vrouw heeft hem 24 uur per dag moeten verzorgen. Ieder uur druppels in zijn oog. Iedere dag naar het ziekenhuis. Dan is deze overwinning des te mooier. Mijn vrouw belde een minuut na de finish, dat was wel een mooi moment."

De overwinning van Tolhoek is de grootste Zeeuwse wieleroverwinning sinds 2013, toen Johnny Hoogerland Nederlands kampioen werd. Voor Tolhoek was het zijn eerste overwinning als prof: "Ik ben zo blij dat het hier lukt. Niet alleen de Zeeuwse lucht is goed voor me maar ook de Zwitserse lucht."

Zo vader zo zoon

Antwan Tolhoek is sinds 2016 professional. Hij reed één jaar voor Roompot-Oranje peloton en tekende vervolgens bij Team LottoNL-Jumbo dat sinds dit seizoen Jumbo-Visma heet. Hij heeft een contract tot en met 2021.

Patrick Tolhoek werd in 1988 profrenner. Een jaar later eindigde hij drie keer als derde in Tour de France etappes. Daarna liep zijn carrière spaak vanwege een blessure. Tolhoek legde zich later met succes toe op het mountainbiken. In 1998 werd hij Nederlands kampioen en zesde op het WK. Ook deed hij in 2000 mee aan de Olympische Spelen van Sydney.