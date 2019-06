Smelly Kitchen maakt z'n eigen mengelmoesje

Voor frontman en zanger Boaz Brom is James Brown de grote inspirator: "James Brown en Otis Redding en bands die daardoor weer geïnspireerd zijn. Je probeert er iets van jezelf in te leggen, dus je mixt dat met alle invloeden die je meeneemt. Een stukje popmuziek uit de jaren tachtig, hiphop. Andere jongens zijn weer meer geïnspireerd door jazz. Daardoor ontstaat een eigen sound. We maken ons eigen mengelmoesje."

Wat willen jullie dat de EP gaat doen?

"We willen vooral aan de mensen laten horen dat we een stukje verder komen, meer kunnen optreden in het land en leuke podia kunnen bereiken."

Bestaan er plannen voor een volledig album?

"Dat denk ik wel. Dan moet we verdergaan met schrijven van muziek. In principe doen we dat samen. De basis ontstaat vaak vanuit de gitarist en de Hammond-man. Ik ben de teksten-man. Die kleine basis bouwen we dan uit met arrangementen voor de blazers. Waar de teksten over gaan? Over het leven, dingen die me inspireren, frustraties, dat soort dingen."

Jullie zijn geselecteerd voor de bandcompetitie Jonge Wolven tijdens de Gentse Feesten. Spreekt jullie dat aan?

"Ja, we hebben ingestuurd en uit 500 bands zijn er 18 geselecteerd en wij zijn daar één van. Gezien onze leeftijden zijn we niet zo jong meer, hoewel ons jongste bandlid 18 jaar is. Maar we vinden het een eer om op de Gentse Feesten te mogen spelen."

Wat staat er verder op de agenda?

"We spelen in Utrecht en volgende week op Concert at SEA. Met onze muziek proberen we mensen te bewegen, letterlijk dat mensen gaan dansen. Ik denk dat dat heel goed past op CAS. Daarna zijn we nog vaker te zien in Zeeland: eind juli in Zierikzee en dan in september in Goes, Vlissingen (Film by the Sea) en Middelburg.

