Bewoner Vliethoeve: 'Later wil ik kinderen helpen die hetzelfde hebben meegemaakt'

Reving wil niet al te veel kwijt over waarom hij in de Vliethoeve verblijft. "Ik heb in het verleden en thuis slechte dingen meegemaakt. Ik heb er deels vrijwillig aan meegewerkt dat ik nu in een gesloten instelling zit. Ik wil aan mezelf werken."

Hekken en sloten

Ondanks de hekken en sloten voelt Reving zich thuis bij de Vliethoeve. "Ik ben hier bijna een jaar. Eerst dacht ik, ik hoor hier niet thuis! Maar ik heb m'n plek gevonden. Je hebt op een gegeven moment niet eens meer door dat je opgesloten zit. En ik heb steeds meer vrijheden gekregen."

Begeleider Naomi met Reving die al bijna een jaar in de instelling verblijft (foto: Omroep Zeeland)

Jongeren die op de drie gesloten groepen van de Vliethoeve verblijven, zijn daar op last van de rechter. Het doel is om ze succesvol te laten terugkeren in de samenleving. De jongeren leven in een strakke dagstructuur, krijgen specialistische hulp voor hun problemen en gaan intern naar school om zich voor te bereiden op hun toekomst.

Zeer streng regime

Als ze binnenkomen is het regime zeer streng. Geen rookwaar, geen mobiel, geen internet en alleen onder toezicht contact met ouders. Vervolgens krijgen ze in fases steeds meer vrijheden. Zo kan een eerste stap zijn dat ze in het zicht van de camera's vrij op het terrein mogen rondlopen. Een tweede stap is dan dat ze zonder toezicht vrij mogen rondlopen.

Reving zit aan het einde van zijn behandeling bij de Vliethoeve en heeft volop toekomstplannen. "Ik ga nu eerst naar een open groep en daarna wil ik zelfstandig wonen. Uiteindelijk wil ik dit werk ook gaan doen. Kinderen helpen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Ik wil ze iets bieden wat mij niet is geboden."

Problemen

Dat Reving relatief lovend is over de Vliethoeve is bijzonder te noemen. Want bij wie de afgelopen jaren de berichtgeving rond de jeugdopvang volgt, kan het beeld ontstaan zijn dat er bij de opvang van alles mis is. Die problemen waren er wel, met name door personeelstekort, maar volgens de directie van de gesloten instelling heeft een reeks van maatregelen ervoor gezorgd dat de rust er is weergekeerd.

