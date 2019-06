Boehlé wil naar de top met een Tukker aan zijn zijde

De laatste seizoenen speelde Boehlé met Steven van de Velde maar die samenwerking hield op. "Het was een gevoel waardoor we besloten niet meer samen door te gaan. Het is moeilijk uit te leggen waar het in zit maar we spreken elkaar nog vaak dus we zijn nog steeds goede vrienden."

Boehlé's nieuwe partner Boermans is nog maar vier jaar actief in de volleybalwereld. Hij begon pas op zijn negentiende. Volgens Boehlé is dat een unicum: "Sommige koppels spelen al acht jaar samen en kennen elkaar dus door en door. Wij hebben dus nog veel van elkaar te leren maar het gaat boven verwachting".

Ambities

Het duo heeft twee eredivisie toernooien gewonnen en presteerde goed op een World Tour toernooi in Turkije: "We gingen daar op de bonnefooi naar toe maar haalden via de kwalificatie het hoofdtoernooi dus dat bewees ons dat we er klaar voor om ons internationaal te meten. In juli gaan we naar Canada voor een hoog aangeschreven World Tour toernooi dus daar hebben we heel veel zin in."

Voorlopig willen Boehlé en Boermans vooral vlieguren maken maar ambitieus zijn ze. De Olympische Spelen van Tokyo zullen volgend jaar te vroeg komen maar Parijs in 2024? "Dat is wel de bedoeling."

Beachvolleyballer Dirk Boehlé met zijn partner Stefan Boermans (foto: Omroep Zeeland)