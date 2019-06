Gedumpte kat Bartje blijkt nagenoeg blind, toch gaat het al iets beter

Blinde Bartje is sinds gisteren bij pleegmoeder Mar Meerman in Oost-Souburg. Daar kan hij wennen aan een normaal poezenleventje met andere katten. Vandaag speelde hij al heel voorzichtig met andere kittens en zat Bartje voor het eerst op de kattenbak.

Bart werd vorige week in de regen aangetroffen ergens op straat. De kat had barstjes in zijn schedel die duiden op mishandeling. Lange tijd werd hij behandeld in de Universiteitskliniek in Gent en opgevangen door Stichting Scheldekat.

Bartje met zijn pleegmoeder (foto: Omroep Zeeland)

Ruim een week had blinde Bartje last van stuipen door de ontsteking in zijn hersenen. Volgens pleegmoeder Mar Meerman zijn de stuipen nu al wel een paar dagen voorbij, maar hij blijft kwetsbaar. Zo blijkt nu dat hij amper iets ziet. "Hij reageert alleen maar op geluiden en je ziet 'm echt zoeken wanneer hij snuffelt in z'n bench." Er is nog hoop dat, wanneer het bloed in de hersenen afneemt, hij weer kan zien.

De behandeling van Bartje loopt flink in de papieren. Om alle behandeling te bekostigen vraagt Stichting Scheldekat nog steeds om donaties op de Facebookpagina. De afgelopen week is er genoeg binnengekomen, om alles te bekostigen, maar voor een mogelijke nieuwe hersenoperatie is niet genoeg geld.

