Grote kans op hittegolf volgende week

Hittegolf op komst? (foto: Flickr)

Vanaf zondag stijgt de temperatuur boven de 25 graden. "De kans op een hittegolf is best wel groot", zegt weerman Jordi Bloem. Om te spreken van een hittegolf heb je minstens vijf zomerse dagen achter elkaar nodig (minimaal 25 graden) waarvan zeker drie tropisch (minimaal 30 graden).

"Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is de kans op een hittegolf aannemelijk, maar het zou zomaar kunnen dat het ook in de rest van Zeeland lukt." Volgens Bloem hangt het vooral van de windrichting af. "Als die oost-zuid-oost wordt, dan wordt het ook in Domburg 30+."

Verwachte maximumtemperaturen in Zeeland

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Vlissingen 27 29 31 29 27 26 Westdorpe 29 32 34 32 31 30 Wilhelminadorp 27 29 31 29 27 26

Dinsdag zou het zelfs kunnen dat we de 35 graden halen. "Vooralsnog staat dat niet in de database, maar als de wind goed staat... of ja, het is maar hoe je het bekijkt", Bloem lacht. "Dan zou het kunnen dat het in heel Zeeland 35 graden of zelfs nog warmer wordt. Maar dat kunnen we nu nog niet zien."

'Extreem warm'

Een hittegolf in juni is in principe niet bijzonder. "In juli en augustus zie je ze meer, maar in het verleden hebben we zelfs in mei wel eens een hittegolf gehad", zegt Bloem. "Een paar dagen achter elkaar 35 graden, dát is wel bijzonder. En 35 graden in Zeeland is voor onze begrippen extreem."