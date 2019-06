Jesper Jobse met 3x3 basketbalteam uitgeschakeld op WK

Jesper Jobse (foto: Orange Pictures)

'We moesten onze beste wedstrijd ooit spelen'

"We wisten vooraf dat het zwaar zou worden. We moesten onze beste wedstrijd ooit spelen", zei Jobse bij de NOS. "Verdedigend deden we dat ook wel, maar aanvallend hebben we het laten lopen. Zij gaven zo veel druk in de verdediging."

Jobse: "We hebben heel hard moeten vechten voor de punten. Dan moet je geluk hebben dat er een paar in gaan. We hebben er alles aan gedaan, maar het eindigt hier."

Veel kansen gemist

De Nederlandse ploeg, behalve Jobse bestaande uit Dimeo van der Horst, Aron Roijé en Sjoerd van Vilsteren, liep al snel een achterstand van 5-1 op en miste veel scoringskansen. Ook in de verdere wedstrijd werden te veel kansen gemist, al kwam Oranje nog goed terug.

De Nederlandse ploeg eindigde op de afgelopen twee WK's als tweede.