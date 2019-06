Dode gevonden bij Westdorpe 2 (foto: HV Zeeland)

Misdrijf

Een voorbijganger vond het lichaam is achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met België. De omgeving is door de politie afgezet. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. De recherche is een onderzoek gestart en laat weten alle opties nog open te houden. Ook een misdrijf wordt niet uitgesloten.



Politiehelikopter

Een politiehelikopter is ter plekke geweest om overzichtsfoto's te maken. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Mogelijk wordt in de loop van de dag meer duidelijk over wat er is gebeurd.