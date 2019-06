Corné de Koning wint op wereldbekertoernooi Poznan

Corné de Koning (archieffoto) (foto: KNRB)

De Koning lag vanaf het begin op kop van de wedstrijd en was bij alle tussenpunten de snelste, waardoor zijn overwinning geen moment in gevaar was. De wedstrijd in Poznan was de eerste van twee regattas in de wereldbeker, de tweede wordt in juli in Rotterdam bekampt. De Koning scoort met zijn overwinning 8 punten voor het klassement, waar hij dankzij zijn overwinning aan de leiding gaat. Vorig jaar was hij de sterkste uit drie deelnemers, aan de race in Poznan deden nu vijf roeiers mee.