Vereniging is het zat: 'Sportvissers Ouwerkerkse Kreek moeten zich aan de regels houden'

Omdat sportvissers tegenwoordig niet meer op paling mogen vissen, zijn er in de Ouwerkerkse Kreek de afgelopen jaren tarbot en bot uitgezet. Sportvisserij Nederland heeft daarvoor betaald en leden van die vereniging mogen per visbeurt daarom kleine hoeveelheden mee naar huis nemen. Voorwaarde is wel dat ze hun vangsten registeren, maar dat gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks.

Even naar huis en terug

Voorzitter Rudi Vercruysse van Hengelsportvereniging Oosterschelde is het zat. Hij waarschuwt dat als vissers zich niet beter aan de regels gaan houden, er uiteindelijk geen vis meer uitgezet zal worden. Volgens hem houden maar weinig vissers zich echt aan de regels. Sommige doen 'alsof' door bijvoorbeeld de maximale hoeveelheid eerst naar huis te brengen, om vervolgens terug te keren voor een volgende ronde.

Sportvisserij Nederland hoopte in ruil voor hun investering onder andere gegevens terug te krijgen van de vissers over wat zij vangen en hoe groot de vissen zijn. Tijdens het evenement vandaag draaide het dan ook vooral om het naleven van de regels. De deelnemende vissers van vandaag vulden hun vangsten netjes in op een formulier.

