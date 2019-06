Aardenburg zwemt mee met Maarten van der Weijden

Initiatiefnemer Germen Modde zegt dat inzamelingsacties via de collectebus niet meer aanspreken, "De mensen willen wel in actie komen om geld in te zamelen voor een goed doel." In dit geval dus voor de kankerbestrijding.

Het idee van Modde is ontstaan omdat zwemvereniging Scheldestroom uit Oostburg dit weekend een tentenkamp organiseert op het sportterrein in Aardenburg. Op die manier kwam de 24-uurs estafette aan voldoende deelnemers. De zwemmers moeten namelijk onafgebroken zwemmen, in tweetallen die elk een half uur baantjes zwemmen.

Elk met een eigen reden

Zo'n honderd deelnemers hadden zich gemeld in Aardenburg om mee te zwemmen. De start was vrijdagmiddag om 17.00 uur. Elke zwemmer had zo zijn eigen reden om mee te doen. Elly Boekhout uit Aardenburg heeft zelf te maken gehad met borstkanker en weet als geen ander wat de actie voor het goede doel betekent. Renske Moens uit Aardenburg heeft ook waardering voor het initiatief. Ze is blij dat ze een steentje heeft kunnen bijdragen.

Opbrengst

Voor deelname werd een minimale inleg van vier euro gevraagd. De totale opbrengst na 24 uur zwemmen bedraagt zevenhonderd euro. Dat gaat naar het KWF en wordt toegevoegd aan het bedrag dat Maarten van der Weijden ophaalt met zijn zwemtocht.