Eindelijk varen door de Nieuwe Sluis

Frank de Paauw heeft de afgelopen twee jaar regelmatig wakker gelegen van het bouwproject. "Ik hoorde van Eric Marteijn, projectdirecteur van de Nieuwe Sluis, dat hij daar ook last van heeft. Dus de projecten lijken echt op elkaar!" Terwijl Paauw over het water naar de zelfgemaakte sluis kijkt, wordt hij emotioneel. "Het is echt mooi geworden. Natuurlijk heb je wel eens momenten dat je het even niet ziet zitten, maar het eindresultaat is echt fantastisch!"

Het model van de Nieuwe Sluis van Terneuzen is op schaal nagebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Met zo'n vijf man is aan het schaalmodel gewerkt. Zelfs de kleurnummers van de verf komen overeen. Eric Marteijn is projectdirecteur van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Hij staat met glimmende ogen naar het schaalmodel te kijken. "Op dit moment worden delen van de Nieuwe Sluis in Terneuzen aan elkaar gelast. Vandaag krijgen we een voorproefje van hoe het eindresultaat eruit zal zien en dat smaakt naar meer!"

De Nieuwe Sluis van de modelbouwvereniging Is 10 meter lang

Heeft 3500 euro gekost

Werd 22 juni voor het eerst in gebruik genomen De Nieuwe Sluis in Terneuzen Wordt 427 meter lang

Kost 934 miljoen euro

Wordt eind 2022 waarschijnlijk in gebruik genomen

Er is dus hard gewerkt aan het schaalmodel, maar dat betekent niet dat het vaak gebruikt zal worden. Het is namelijk nogal een opgave om het ding op zijn plek te krijgen. Daarom gaat de sluis na het vaarweekend de kast in, om waarschijnlijk pas volgend jaar, bij het volgende vaarweekend, weer te worden afgestoft.

