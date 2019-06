Dames Hontenisse slaan toe in verlenging en promoveren naar de eerste klasse

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Reguliere competitie

Hontenisse was in de tweede klasse van het zondagvoetbal verwikkeld in een spannende titelstrijd met Antibarbari. Een paar speeldagen voor het einde stonden de dames uit Zeeuws-Vlaanderen nog aan kop, maar in het slot van de competitie ging het mis en pakte Antibarbari uiteindelijk de titel.

Lange nacompetitie

In de eerste ronde van de nacompetitie won Hontenisse op eigen veld met 2-1 van KFC. In de halve finale stond het duel met Limmen op het programma, maar de bezoekers trokken zich terug. In de finale ging het echter weer mis. RKDEO was met 2-1 te sterk en zo leek Hontenisse ook komend seizoen weer uit te moeten komen in de tweede klasse. Vorige week kwam echter het bericht vanuit de KNVB dat er nog een plek vrij was gekomen en zo mocht Hontenisse in een onderling gevecht met Bavel 2 uit gaan maken wie deze plek op zou vullen. Op het veld van MOC'17 stond het na negentig minuten 2-2, maar in de verlenging sloeg de ploeg van Sven de Wilde toe. Hontenisse won uiteindelijk met 5-2 en verzekerde daarmee promotie naar de eerste klasse.