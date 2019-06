Nieuw evenement moet nóg meer Belgen naar Sluis lokken

Voor de eerste keer vond in Sluis vandaag een standwerkersconcours plaats, 39 verkopers gingen de strijd met elkaar aan. Ze probeerden onder andere hun sponzen, groenteschillers en portemonnees ze goed en luidruchtig mogelijk aan te prijzen.

Met het evenement, dat het zoveelste is op de kalender in Sluis, wil de plaatselijke Middenstands Vereniging nog meer bezoekers trekken en meer sfeer in het stadje creëren.

'Gezelliger dan in Brugge'

Het lijkt de Vlaamse bezoekers wel te bekoren. Zo vertelt een vrouw uit de omgeving van Brugge dat het in Sluis 'gezelliger is dan in Brugge.' Een vrouw uit Knokke-Heist vindt het leuk dat er in Sluis zo vaak wat te doen is, dat gebeurt in Knokke ook wel maar dat is volgens haar in vergelijking met Sluis veel te duur.

Deelnemers aan het standwerkersconcours betalen inschrijfgeld, een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Vanmiddag werd bekend gemaakt dat verzorgingstehuis Rozenoord in Sluis 1000 euro krijgt.