Aantal gewapende overvallen fors toegenomen

In vijf gevallen gaat het om een overval op een bedrijf en in drie gevallen om een woningoverval. De politie Zeeland/West-Brabant vindt de stijging zorgelijk, maar is wel positief over de kans dat de recente overvallen opgelost worden, vertelt woordvoerder Mireille Aalders. "De recherche in Zeeland heeft, ook landelijk gezien, een hoog oplossingspercentage. Ook voor de overvallen die nu lopen, hebben we goede hoop dat de daders opgepakt worden."

Overvallen 2019 tot nu toe

Wanneer Waar 7 februari tankstation Terneuzen februari woningoverval Vlissingen maart woningoverval Middelburg 14 maart Spare Rib Express in Middelburg 19 maart bankoverval Goes 12 mei woning Grijpskerke (dagopbrengst Hrieps) 8 juni Poolse winkel in Terneuzen 11 juni pizzeria Terneuzen

De politie deelt regelmatig tips met ondernemers om een overval te voorkomen. "Let er op dat je geen vaste patronen hebt. Ga dus niet elke dag om dezelfde tijd je dagopbrengst afstorten bij de bank. En zorg daarnaast dat je niet alleen en heel alert bent rond openings- en sluitingstijd. Dan worden de meeste overvallen gepleegd."

RAAK-principe

Daarnaast zijn goede camerabeelden van groot belang voor de politie om daders snel te kunnen opsporen. Maar mocht het onverhoopt toch zo ver komen dat je toch met overval te maken hebt, dan adviseert Mireille Aalders om volgens het RAAK-principe te handelen. "Blijf rustig, accepteer de situatie, geef geld of goederen af en kijk goed hoe de dader er uitziet."

Sinds de start in 2009 van de Taskforce Overvallen is het aantal overvallen in ons land sterk gedaald. Van 2.898 overvallen in 2009 naar 1.142 in 2018. Onlangs riep minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wel op om scherp te blijven, er is namelijk weer een lichte stijging van 4% te zien in het aantal overvallen.