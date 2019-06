Zeeland wordt wakker: overvallen in Zeeland, dode Westdorpe en veilig naar school

Verdachten bankoverval Goes opgepakt in Steenbergen (foto: HV Zeeland)

Aantal overvallen toegenomen

Het aantal gewapende overvallen in Zeeland is fors toegenomen in de eerste helft van dit jaar. Waren het er in heel 2018 vier, nu staat de teller al op acht. De politie heeft geen verklaring voor de plotselinge toename.

Standwerkersconcours in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Nóg meer Belgen naar Sluis?

Sluis gooit een nieuw evenement in de strijd om nog meer winkelend, vooral Belgisch, publiek te lokken: een standwerkersconcours.

Reynaertcollege (foto: Omroep Zeeland)

Wat je vandaag nog kan verwachten:

Elk jaar leren kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Hulst hoe ze zo veilig mogelijk naar het Reynaertcollege in Hulst kunnen fietsen. Basisschool 't Getij in Kloosterzande fietst vanochtend met 40 kinderen.

Scheepswrak bij het rondje Amos bij Hansweert bij zonsondergang (foto: Remy vd Guchte)

Het weer

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag tot tussen 28 en 30 graden, in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 32 graden worden. De wind is oost tot zuidoost en meestal matig. Later op de dag kan de wind aan zee en buitengaats noordoost of noord zijn.