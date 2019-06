Eén loket voor de zorg, het lijkt zo simpel maar alleen Breskens heeft het...

Senioren en mensen met een beperking uit Breskens, Groede, Hoofdplaat, Nummer Een en Schoondijke die aangesloten zijn bij huisartsenpraktijk Hooge Platen, kunnen bij dit nieuwe zorgpunt terecht en dat scheelt heel wat ritjes. Anders hadden ze voor vragen over een aangepaste badkamer of trapliften naar het gemeentehuis in Oostburg moeten gaan.

Afstemmen wat er aan zorg nodig is

Zorgambtenaar Marc Wieme van de gemeente Sluis is tevreden: "Het belangrijkste is dat we efficiënter werken voor de mensen om wie het gaat. Dat je snel met huisarts, zorgverleners en ook vanuit de gemeente afstemt wat er nodig is aan hulp.

Voor de mensen die de zorg vragen, is het ook handig. Zij hoeven hun verhaal maar één keer te doen, aan de balie van de Hooge Platen in Breskens. Daarna volgt een overleg tussen huisarts, thuiszorg en de gemeente. Huisarts Peter Balliere: "Voorheen deed je de verzoeken via telefoon en mail en moest je maar afwachten wie er mee aan de slag ging. Nu zit je bij elkaar en is dat meteen duidelijk. Iedereen noemt het heel bijzonder, maar het is eigenlijk heel logisch."

Overleg tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en gemeente over een zorgvraag (foto: Omroep Zeeland)

Centrum ZO is één van de eerste acties van werkgroep Toekomstige Zorg West-Zeeuws-Vlaanderen. De groep bestaat uit de gemeente Sluis, ZorgSaam, Nucleuszorg (huisartsen), Emergis en zorgverzekeraar CZ. Zij denken na over de toekomst van zorg in de regio waar de bevolking krimpt en vergrijst.

Omdat iedereen zo tevreden is, wordt het Centrum voor Zorg en Ondersteuning nu uitgebreid naar in ieder geval Oostburg.