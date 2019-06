'Eerste islamitische basisschool in Zeeland krijgt voldoende leerlingen'

De eerste islamitische basisschool in Zeeland wil volgend jaar augustus zijn deuren openen. Een harde eis daarvoor is dat de oprichters kunnen aantonen dat de school binnen vijf jaar minimaal 242 leerlingen zal hebben. Dat aantal moet de school vervolgens vijftien jaar vasthouden.

Vertrouwen

De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) uit Breda heeft daarom een onderzoek laten verrichten door VBS, de vereniging van algemeen bijzondere scholen. "Volgens de prognose gaan we de norm halen. Daar heb ik vertrouwen in", zegt SIPO-bestuurslid Mohammed Talbi.

Mohammed Talbi van SIPO over leerlingenaantal Zeeuwse islamitische basisschool

Maar Coen Bertijn, CDA-fractievoorzitter in Vlissingen, twijfelt aan de prognose: "Als voedingsgebied worden Vlissingen en Middelburg samen genomen. We vragen ons af of de basisschoolleerlingen vanuit Middelburg naar Vlissingen zullen komen en dan ook nog in die mate dat het voldoende leerlingen oplevert om de school te mogen stichten."

Interview over de twijfels van Coen Bertijn van het CDA Vlissingen aan de prognose voor de islamitische basisschool

In de VBS-prognose wordt de regio Vlissingen/Middelburg vergeleken met Heerlen en omgeving, waar al een islamitische school is. Maar die vergelijking gaat mank vindt Bertijn: "In Limburg liggen om Heerlen plaatsen als Kerkrade, Brunssum, Sittard en Geleen. Dat is een populatie van zo'n 200.000 mensen. En toch heeft de basisschool in Heerlen maar 193 leerlingen, minder dan in Vlissingen vereist is."

Gerenommeerd onderzoeksbureau

Mohammed Talbi van SIPO voert aan de VBS een gerenommeerd onderzoeksbureau is: "Het bureau doet verreweg de meeste van dit soort onderzoeken in Nederland. Het is echt een autoriteit op dit gebied." Ook de Vlissingse wethouder Els Verhage (GroenLinks) liet in een commissievergadering op 13 juni weten vertrouwen te hebben in het onderzoek dat is gedaan naar de te verwachten leerlingenaantallen.

De islamitische school komt hoogstwaarschijnlijk in het Vlissingse Middengebied. (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag beslist de Vlissingse gemeenteraad of de islamitische basisschool van SIPO wordt opgenomen in het Plan van Scholen 2020-2023 Vlissingen. Wanneer de islamitische school in het plan wordt opgenomen, moet Vlissingen rekening houden met de toekomstige huisvesting en financiering van de school.

De minister beslist

De raad neemt dit besluit vooruitlopend op de definitieve beslissing door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij moet uiteindelijk bepalen of de islamitische basisschool in Vlissingen er ook daadwerkelijk komt.

