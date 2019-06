Calvijn College wil 'onreine telefoon' van schoolterrein weren

Leerlingen met een smartphone (foto: ANP)

In gereformeerde kring wordt van oudsher geprobeerd om verderfelijke elementen uit de belevingswereld te weren. Bij de komst van televisie werd geprobeerd om de beeldbuis te weren. Toen het internet zich zo'n twintig jaar geleden aandiende, bood een internetfilter uitkomst. Dat weerde bepaalde online-uitingen die niet strookten met het gereformeerde wereldbeeld van het computerscherm. Maar bij mobiele telefoons ontbreekt dat filter.

"Massaal hebben we de deur op een kier gezet. Bijna geruisloos is het digitale wonder door die kier naar binnen geslopen en heeft het zich in onze levens genesteld; zonder dat we er echt erg in hadden", schrijft Jan Bakker, voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College, in een brief aan de ouders. De scholenketen heeft vestigingen in Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen.

'Thuis óf in de kluis'

"Ons streven is dat op het moment dat de leerlingen onder onze verantwoording vallen, ze hun telefoon thuis laten of in hun kluis houden", verklaart Bakker. De slogan voor het voorgenomen beleid is dan ook 'Thuis óf in de kluis'.

Dus áls een leerling een telefoon meeneemt naar school, gaat de telefoon 's ochtends wanneer de leerling binnenkomt in een kluis. En als de leerling 's middags weer naar huis gaat, wordt de telefoon weer uit de kluis gehaald. Ook in de pauzes zijn telefoons dus verboden. Als communicatie met ouders noodzakelijk is, verloopt dat via de receptie en informatie over het rooster wordt op schermen in de aula vertoond.

'Geestelijke onreinheid'

Het bestuur van de reformatorische school noemt drie redenen om de telefoons van school te weren, als eerste 'geestelijke onreinheid'. "Onze jongeren worden via het internet en hun smartphone overspoeld met 'geestelijke boosheden' (lees Efeze 6). Hoewel er natuurlijk verschillen bestaan, worden onze leerlingen volgestopt met foute muziek, met sport, met seks en met geweld."

Leerlingen volgen les op een smartphone (archieffoto) (foto: ANP)

Daarnaast vormt de smartphone ook een storende afleiding. "De leerlingen worden voortdurend geprikkeld, terwijl hun aandacht wordt gevangen door allerlei dingen die niets met de school en met leren te maken hebben."

Asociaal gedrag

Als laatste argument noemt het bestuur asociaal gedrag. "De verleiding is groot om op hun schermpje te zitten staren, in plaats van dat ze met elkaar praten." Daarbij wijst de school ook op ongewenst en onacceptabel online-gedrag.

Wanneer het plan in werking treedt en in welke vorm precies, is nog niet duidelijk. Ouders hebben een enquête ontvangen waarin ze hun mening en suggesties kunnen geven over het plan. Bakker: "We willen die input serieus nemen en een beleid maken waar ouders zich in kunnen herkennen."

Digitale communicatiemiddelen

Het 'verbod' zou niet alleen gelden voor smartphones, maar ook voor alle andere digitale communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld smartwatches.