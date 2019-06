Grote storing KPN; hulpdiensten de straat op

Volgens Burgernet zijn in Zeeland de volgende nummer actief om de hulpdiensten te bereiken. De ambulance is via Whatsapp te bereiken via 0618638374 of 0618162551. De politie via 0618162541 of 0618162445 en de brandweer op 0618162540.



De Veiligheidsregio is bezig om alle brandweerposten te bemensen. Inwoners kunnen daar mondeling meldingen doen voor brandweer en ambulance. In uiterste gevallen kunnen meldingen ook via Whatsapp: 06-83143796.



ZorgSaam heeft een alternatief nummer geactiveerd, waardoor de receptie van De Honte in Terneuzen in dringende gevallen bereikbaar is. Het telefoonnummer voor alle locaties is 06-20110211. Adrz is bereikbaar via het volgende telefoonnummer: 06 405 949 85.



Vanwege de grote telefoonstoring heeft de politie een alternatief telefoonnummer ingesteld voor mensen die met 112 willen bellen. Het alarmnummer is bereikbaar via 088-6628240. Wie het nummer voor niet-spoedeisende gevallen nodig heeft, 0900-8844, kan voorlopig bellen met 088-9659630.

