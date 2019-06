Veiligheidsregio: geen problemen tijdens telefoonstoring

Hulpdiensten

Tijdens de storing stuurden Veiligheidsregio's extra agenten en ambulances de straat op. Ook werden er verschillende telefoonnummers bekend gemaakt die mensen via Whatsapp konden bereiken in geval van nood. In Zeeland zijn 62 brandweerposten bemand geweest zodat mensen ook daar om hulp konden vragen indien nodig.

Druk

Bij het Adrz in Goes was het drukker dan normaal op de Spoedeisende Hulp omdat mensen daar direct heen gingen. Ook bleven de dienstdoende medisch specialisten in het ziekenhuis om veilige zorg te kunnen garanderen. Familie van patiënten in kritieke toestand op de Intensive Care hebben per sms alternatieve contactgegevens doorgestuurd gekregen.

