Wie goed kijkt, ziet de Nieuwe Sluis al liggen

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Toch hebben de bouwers wat tegenslagen gehad. Eerder werd al bekend dat de grond op de Schependijk ernstig vervuild is, waardoor er extra werkzaamheden bijkwamen. Op de Schependijk stonden vroeger bedrijven die moesten wijken voor de komst van de Nieuwe Sluis. De dijk wordt nu afgegraven.

Vuurkorven en tandwielen

Maar niet alleen de vervuilde grond zorgt voor meer werk, tijdens het graven komen er allerlei voorwerpen naar boven waar de werkmannen niet op voorbereid waren. "Ik heb al vuurkorven gezien, tandwielen en heel veel ander puin," legt projectleider Koen Van Schoor uit. "We wisten wel dat er iets in de grond zou zitten, maar dat het zoveel was, konden we niet uit de papieren opmaken."

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/mm.omroepzeeland.bbvms.com/regiogrid/datajournalistiek/Schependijk.html

Al het puin dat wordt opgegraven moet worden gesorteerd zodat het staal en hout kan worden gerecycled. De bakstenen die boven komen, worden vermalen en vervolgens op andere plekken in het project hergebruikt.

In het gehele budget is rekening gehouden met onvoorziene zaken" Koen Van Schoor, projectleider voorbereidende werken

Toch valt het allemaal te overzien. Van Schoor: "De extra werkzaamheden hebben vooralsnog geen invloed op de totale planning. We hebben extra machines ingezet. In het gehele budget is ook rekening gehouden met zulke onvoorziene zaken."

In oktober moet de Schependijk gereed zijn. Een paar meter verderop zijn de contouren van de Nieuwe Sluis al zichtbaar. Vanaf de uitkijktoren zijn de lijnen goed te zien. "We zien nu de vormgeving van de bouwkuip. De westelijke kademuur is zichtbaar en ook de oostelijke muur die uit palen bestaat die boven het water uitsteken zijn te zien," legt omgevingsmanagers Harm Verbeek uit. "Daartussen komt straks de nieuwe kolk."

VR-bril bij Portaal van Vlaanderen

Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien, kan je alvast bekijken in het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. Daar ligt sinds kort een VR-bril. Als je die opzet sta je in de sluisdeur.

De kolk wordt momenteel opgespoten met zand waardoor er een bouwkuip ontstaat. Daarvoor zijn de werkzaamheden net gestart. "In een maand tijd is de watervlakte gewoon een bouwterrein. Nadat de Schependijk klaar is breiden we het bouwterrein verder uit naar het zuiden." Vanaf dat moment is de het nog beter te zien hoe groot de Nieuwe Sluis daadwerkelijk wordt.

Schaalmodel

Bij het jaarlijkse vaarweekend in Hoek werd afgelopen weekend ook al een voorproefje gegeven van hoe de sluis eruit komt te zien. Daar werd een schaalmodel getoond, waar twee jaar lang aan is gewerkt.

