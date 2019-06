Watergevechten onder schooltijd: 'Aan de kant! Ik ga de juf natspuiten!'

De groepen 1 en 2 bleven vanmiddag de hele middag op het schoolplein. De kinderen renden er gillend rond met waterpistolen, emmers met water en met sproeiers. "Aan de kant! Ik ga de juf pesten! Ik ga haar helemaal nat spuiten!", riep één van de kleuters en ze rende met een waterpistool achter de juf aan.

Kleuters op het schoolplein van basisschool De Lichtstraal (foto: Omroep Zeeland)

De oudere kinderen van de Lichtstraal mochten de rest van de middag het strand op, 'Bie 't Gat in Westkapelle', waar de kindjes krabben vingen, zandkastelen bouwden en op zoek gingen naar visjes. De meeste kinderen hadden hoedjes, petjes en een zonnebril op.

'Fles water meenemen'

"Dat moest van mijn moeder, want dan verbrand je niet. En het moest ook van school", vertelde één van de kinderen terwijl hij met een visnet tussen de stenen op zoek was naar krabbetjes. "School vertelde ook nog dat ik een grote fles water mee moest nemen, want anders droog je uit."

Kinderen van basisschool De Lichtstraal opzoek naar krabben in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Ook andere basisscholen namen maatregelen tegen de warmte. Zo organiseren basisscholen de Sprong in Koudekerke, de Willem van Oranjeschool in Terneuzen, de Leeuwenburch in Middelburg en de Lonneboot in Nieuwland allerlei wateractiviteiten voor de rest van de week.

IJsje

De kinderen van de Sint Bavoschool in Oostburg, 't Paalhoofd in Zoutelande en OBS Breskens kregen een ijsje. En leerlingen van de Wegwijzer in Serooskerke gingen vanmiddag zwemmen.

Het Ostrea Lyceum in Goes heeft laten weten dat vanwege de nog hogere temperaturen de sportdag van morgen niet doorgaat. Alle leerlingen zijn vrij omdat de schoolleiding niet op tijd een alternatief programma in elkaar kon zetten.

GGD

GGD Zeeland waarschuwt voor het warme weer en adviseert iedereen van 12.00 uur tot 16.00 uur binnen te blijven in een koele ruimte. "Oudere mensen, astmapatiënten, maar ook schoolkinderen lopen het meeste risico met dit weer. Natuurlijk snap ik dat schoolkinderen juist naar buiten willen als de zon schijnt! En dat is ook belangrijk. Maar zorg wel dat de kindjes zijn ingesmeerd en genoeg drinken", aldus Ard van Pelt, van GGD Zeeland.

Lees ook: