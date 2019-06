Gemeente Borsele heeft geld tekort vanwege jeugdzorg

Het gemeentehuis van de gemeente Borsele, in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Gemeenten in ons land hebben taken van het Rijk moeten overnemen, waaronder de jeugd- en ouderenzorg. Maar de gemeenten krijgen daar veel minder geld voor, dan het bedrag dat het Rijk zelf altijd besteedde aan de zorg. Dat blijkt bij bijna alle gemeenten voor flinke tekorten te zorgen.

Verhoging OZB

Het tekort van 1,3 miljoen dat de komende jaren ontstaat, wordt gedekt uit de spaarpot van de gemeente Borsele. "Maar ook de inwoners moeten bijdragen", stelt wethouder Witkam. De OZB-belasting voor huiseigenaren en bedrijven gaat de komende jaren met 6 procent omhoog. "Dat is pittig, maar je moet wel in ogenschouw nemen dat de OZB in de gemeente Borsele de afgelopen jaren niet verhoogd is, in tegenstelling tot een aantal andere gemeentes", schetst Witkam. Het spaargeld en de belastingverhoging zorgt ervoor dat Borsele uiteindelijk wel een sluitende begroting heeft.

Geen blij mens

De 1,3 miljoen tekort die dat de komende jaren oplevert in de gemeente Borsele, staat in de kadernota 20202-2023, die maandag is gepresenteerd. "Ik ben geen blij mens", zegt Financiën-wethouder Arno Witkam (PvdA), die aantrad na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar:

Wethouder Arno Witkam (PvdA) van de gemeente Borsele (foto: Omroep Zeeland)

In de Kadernota 2020-2023 staat dat de gemeente zelf ook inlevert. Twee afdelingen worden niet uitgebreid; communicatie en de afdeling burgerzaken. Daar was vanuit de ambtenaren wel om gevraagd. De organisatie van de gemeente Borsele maakt sowieso een grote verandering door. De komende jaren zal het aantal managers binnen het Borselse ambtenarenapparaat van negen naar vier teruggaan. Daarbij verdwijnen geen banen.

Rondweg Nieuwdorp

Borsele gaat door met een aantal beleidsplannen, zoals de aanpak van de vijftien kernen in de gemeente. Na een aantal eerdere plaatsen, is nu de kern Nieuwdorp aan de beurt. De kerk wordt opgeknapt en er komt een nieuwe gymzaal en een nieuwe lagere school. "Maar bijvoorbeeld de rondweg waar dorpsbewoners om vragen. gaat nog even de ijskast in door de financiële situatie", zegt wethouder Witkam.

