Zeeuwen weer minder bereid tot vaccineren

Vaccinatie tegen meningokken (foto: Omroep Zeeland)

Een scherpe daling is waarneembaar in de gemeente Kapelle: bij het begin van 2018 was nog 96 procent (dus veilig met het oog op groepsbescherming) van de kinderen tot twee jaar ingeënt tegen Meningokokken C, twaalf maanden later is dat gedaald naar 90 procent (onveilig). In de gemeente Hulst is het percentage kleuters van vijf jaar dat volledig beschermd is tegen D(K)TP in één jaar tijd gezakt van 90,3 naar 84,5 procent.

HPV

De HPV-vaccinatie is niet in deze tabel opgenomen. omdat daar iets anders mee aan de hand lijkt te zijn. Overal in Zeeland zijn inmiddels (veel) minder kinderen van 14 jaar die een volledig afgesloten HPV-vaccinatie hebben dan een jaar geleden. Die vaccins beschermen tegen twee gevaarlijke varianten van het Humaan Papillomavirus. Gewoonlijk worden die aan meisjes van 13 gegeven. Maar de daling is zo scherp en zo algemeen in Zeeland dat het erop lijkt dat hier eerder sprake is van een achterstand in het vaccinatieprogramma dan van weigering door ouders.

Goes en Kapelle

Een afname van de vaccinatiebereidheid over de hele linie is waarneembaar in de gemeenten Goes en Kapelle. Maar die is minder sterk dan in sommige andere gemeenten. Het RIVM heeft elf 'vaccinatie-meetpunten' (verschillend naar type vaccin en de leeftijd van de kinderen, uitgezonderd HPV) in zijn statistiek opgenomen. Ouders in Goes en Kapelle spannen de kroon: bij negen van die elf meetpunten hebben ze hun kinderen minder dan het jaar daarvoor de inenting laten geven.



In Veere en Middelburg zijn er ten opzichte van 2018 bij de meeste inentingen een toenames te zien.