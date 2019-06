Zeeland heeft er 100 miljonairs bij gekregen (foto: OZ)

Als die bank wil gaan folderen om nieuwe klanten te werven weet ze dus waar ze in Zeeland vooral moet zijn. Trouwens ook in Veere en Sluis, want daar wonen in verhouding tot het aantal huishoudens nog méér miljonairs. Daar heeft 3,6 procent van alle huishoudens een miljoen of meer achter de hand, hetzij als geld maar bijvoorbeeld ook als aandelen of onroerend goed. De waarde van de eigen woning minus de eventuele hypotheekschuld is niet meegeteld.

Vlissingen

In Vlissingen wonen 110 miljonairs (afgerond op tientallen), maar in verhouding tot het aantal inwoners het minste van de hele provincie. Slecht 0,5 procent van het aantal huishoudens.

Niet overal groeide het aantal miljonairs, blijkt uit bovenstaande kaart. Op Tholen en in Kapelle daalde het aantal miljonairs licht. Maar over over het algemeen is Zeeland iets meer een rijkeluisprovincie dan de rest van Nederland. Bij ons is 1,9 procent van de huishoudens het miljoen gepasseerd, daarbuiten 1,5 procent. Dat wordt onder meer verklaard door het grote aantal boeren: ook grondbezit wordt tot het kapitaal gerekend.

Geld maakt wel degelijk gelukkig

Het CBS heeft ook enquête gehouden naar de leefomstandigheden van Nederlandse miljonairs. Van hen zegt 85 procent over een goede dan wel zeer goede gezondheid te beschikken, bij andere Nederlanders is dat maar 77 procent. En als het om 'gelukkig zijn' gaat scoren miljonairs helemaal goed. Van hen scoort 94 procent een zeven of meer op de levengelukschaal, bij niet-miljonairs is dat 88 procent.