Zeeland wordt wakker: grote storing KPN, minder Zeeuwen vaccineren en onderzoek

Mobiele telefoon (foto: Pixabay)

Storing KPN

De Zeeuwse hulpdiensten zijn gisteren tijdens de telefoonstoring bij KPN extra in actie gekomen. Zo waren er meer agenten dan normaal op straat en werden er 62 brandweerposten bemand zodat mensen ook daar om hulp konden vragen indien nodig.

Fout GGD: meisjes krijgen verkeerde inenting (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen weer minder bereid tot vaccineren

Terwijl er landelijk een stabilisatie is van de vaccinatiegraad, gaat in Zeeland de daling juist door. Dat blijkt uit cijfers van begin 2019 die het RIVM vandaag publiceerde. Vooral in de plattelandsgemeenten zijn op dit moment minder kinderen ingeënt dan een jaar geleden.

Politie zoekt misdrijfspullen 2 (foto: HV Zeeland)

Misdrijf

De politie deed onderzoek in Sluiskil. Er zijn voorwerpen gevonden die mogelijk te maken hebben met een misdrijf.

Wat je vandaag nog kan verwachten:

Een nu 35-jarige man uit Oost-Souburg hoort vandaag of zijn TBS wordt verlengd. De man wordt behandeld vanwege elf aanrandingen en een verkrachting in 2002.

Het beeld bij de Oesterdam. (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer

Vandaag is er veel ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur komt uit op 27 tot 30 graden en in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen is 32 of 33 graden mogelijk. In de loop van de middag gaat het vanaf zee afkoelen als de matige wind naar west tot noordwest draait.