Zeeuwse zelfmoordcijfers hoogste van het land

(foto: Omroep Zeeland)

Jaren schommelde het aantal Zeeuwen dat een einde aan z'n leven maakt rond de 41, onder wie verhoudingsgewijs veel Zeeuws-Vlamingen. Het jaar 2017 liet plotseling een piek zien: 62 mensen in onze provincie pleegden zelfmoord, onder wie nu ook veel inwoners van Midden- en Noord-Zeeland. Hoewel het aantal zelfdodingen in 2018 weliswaar is gedaald naar 52, is dat nog aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde in de tien jaar daaraan voorafgaand.

Invloed België

Een duidelijke verklaring voor het feit dat het suïcidecijfer zo hoog is in Zeeland, is er niet. Wellicht wordt het relatief hoog aantal zelfmoorden in Zeeuws-Vlaanderen veroorzaakt door de Vlaamse invloed. In België is het aantal zelfdodingen al langer fors hoger dan in Nederland.

Suïcide wordt gezien als een complex maatschappelijk probleem. Mensen met zelfmoordgedachten hebben meestal niet alleen te maken met psychische aandoeningen maar ook met problemen op het gebied van werken, wonen, relaties en zingeving.

Feiten over suïcide: - Gemiddeld vinden er in Nederland vijf zelfmoorden per dag plaats

- Twee keer zoveel mannen als vrouwen plegen zelfmoord

- Alleenstaanden plegen vaker zelfmoord

Sinds 2016 is het project Zeeland Zonder Zelfmoord (ZZZ) actief. Eén van de doelen is het taboe op het onderwerp doorbreken: je brengt mensen niet op gedachten door er over te praten. Dat lucht juist op.

Risicogroepen

Naast publiekscampagnes is er ook flink ingezet op het trainen van mensen zodat ze signalen eerder herkennen. Die trainingen zijn niet alleen voor huisartsen, maar ook bijvoorbeeld voor leraren of schuldhulpverleners.

(foto: Omroep Zeeland)

Zeeland Zonder Zelfmoord richt zich vooral op de risicogroepen: mannen, mensen van middelbare leeftijd, jongeren, uitkeringsgerechtigden en lhbt'ers. ZZZ is een initiatief van Emergis en GGD Zeeland namens de Zeeuwse gemeenten met ondersteuning van 113Zelfmoordpreventie.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.