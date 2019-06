Lonink wil dat minister providers op het matje roept na grote 112-storing

Tijdens de telefoonstoring van KPN hebben zich maandag voor zover bekend geen problemen voorgedaan in Zeeland. (foto: CC0)

Er hebben zich gisteren voor zover bekend drie mensen bij brandweerposten gemeld en een persoon bij een ambulancepost. Jan Lonink: "Het blijft een serieuze calamiteit die bij heel veel mensen aanleiding geeft om zorgen te hebben." Niet alleen was de meldkamer onbereikbaar, ook het waarschuwingssysteem NL-Alert werkte niet naar behoren.

Lonink wil dat minister de providers op het matje roept

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke grote storing gebeurt. In 2012 was een landelijke storing aanleiding om afspraken te maken tussen Minister Opstelten en de providers. Gelet op de gebeurtenissen van gisteren moet de huidige minister Graperhuis 'stevig' met de providers gaan overleggen, vindt Lonink.

Whatsapp

In een eerste evaluatie vindt de Veiligheidsregio dat er alles aan is gedaan om er voor te zorgen dat de hulpdiensten zo snel mogelijk via alternatieve manieren bereikbaar waren. Naast het landelijke telefoonnummer, had de Veiligheidsregio Zeeland een eigen whatsapp nummer in gebruik genomen.

Ook werden posten van de brandweer en ambulances bezet. "Ik vind het heel mooi dat zoveel vrijwilligers en medewerkers hebben gezorgd dat alle posten bemand waren en politie zichtbaar was", aldus Lonink. De Veiligheidsregio Zeeland wil op zich landelijk niveau hard maken om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Verbaasd en verontwaardigd

Ook landelijk is er veel kritiek. Meerdere Kamerleden hebben verbaasd en verontwaardigd gereageerd. De directie van KPN moet vandaag aan minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tekst en uitleg komen geven.