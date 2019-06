's Ochtends al warmterecord: warmste 25 juni tot nu toe in Zeeland

Het weerstation in Wilhelminadorp (foto: Omroep Zeeland)

Om 12.30 uur werd het ook in Westdorpe warmer dan het oude record en om 13.50 uur steeg de temperatuur ook in Vlissingen tot boven de 29 graden. Daarmee is dus op alle Zeeuwse meetstations het oude dagrecord gesneuveld.

Weerstations

Er zijn in Zeeland drie grote weerstations, Vlissingen, Wilhelminadorp en Westdorpe. Het Vlissingse weerstation is het oudst. Daar worden de metingen al sinds 1906 vastgelegd. Het weerstation in Westdorpe werd in 1991 in gebruik genomen.

Bij het weerstation in Wilhelminadorp begonnen de metingen al eerder, in 1989, maar daar zit er een gat in de metingen. Van 2014 tot de zomer van 2017 was dat meetstation namelijk buiten gebruik.

Actuele temperatuur

Van die drie Zeeuwse weerstations houden we vandaag de actuele temperatuur bij. Volg hier hoe warm het daar nu is.

Lees ook: