Hobby-imker uit Schoondijke: 'Ik zag een onbekend beest mijn bijen aanvallen'

Martin Steunenberg is sinds een jaar of drie hobby-imker. "Ik was eerst gefixeerd op het vangen van die hoornaars. Afblijven van m'n bijen! Later keek ik waar ze heen vlogen."

Melden en op zoek naar het nest

Martin kwam er al snel achter dat hij melding moest doen, omdat de Aziatische hoornaar als een bedreiging wordt gezien. Na enige tijd kwam er een delegatie kijken. Toen begon de volgende uitdaging: het nest traceren. De hoornaars maken eerst een balletje van de honingbij en gaan daarmee in een rechte lijn naar het nest. Vanaf verschillende punten in de buurt werd met een kompas gekeken wat de vliegroute was. Vervolgens werd een drone ingezet om de exacte locatie te bepalen.

Het nest van de Aziatische hoornaar dat in 2018 in Schoondijke werd gevonden (foto: Nederlandse Voedsel- en Warenautoroteit)

Het nest bleek aan de rand van de begraafplaats in Schoondijke te zitten, heel hoog in een conifeer, ongeveer twee kilometer van Steunenbergs huis. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het nest verdelgd.

Niet meer te stoppen

Martin Steunenberg vreest dat hij deze zomer de Aziatische hoornaar weer gaat zien. "Ik heb zo'n vermoeden dat ik die beesten weer bij m'n bijen ga treffen." Hij vermoedt dat één van de hoornaars die bij hem rondvloog een koningin was op zoek naar een nieuwe plek.

We hebben steeds meer te maken met invasieve exoten, planten en dieren die door toedoen van de mens in een vreemd leefgebied zijn terechtgekomen. Eén daarvan is de Aziatische hoornaar, een bedreiging voor de honingbij die het toch al moeilijk heeft. Juist in Zeeland lijkt de zogenaamde monsterwesp zich wel thuis te voelen. Twee van de drie nesten die sinds 2017 in Nederland zijn gevonden, bevonden zich in onze provincie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot nu toe drie nesten van de Aziatische hoornaar in Nederland geruimd. Dreischor, 2017

Schoondijke, 2018

Spijkenisse, 2018

Vergeleken met de Europese hoornaar is de Aziatische kleiner en donkerder, niet op schaal (foto: Nederlandse Voedsel- en Warenautoroteit)

Overigens is de eerste Aziatische hoornaar van dit jaar alweer gespot in het Brabantse Raamsdonk. Eind mei zag een imker het insect bij zijn bijenkast en deed melding op waarneming.nl. Door deskundigen is bevestigd dat het inderdaad om een Aziatische hoornaar ging.

Aardewerk uit China

Waarschijnlijk kwam de hoornaar in 2004 in Frankrijk terecht, met een partij aardewerk uit China. Inmiddels heeft hij zich ook al gevestigd in België.

Pijnlijk, maar niet levensbedreigend

De Aziatische hoornaar eet honingbijen, mieren, hommels, vliegen, vlinders en rupsen. Voor de mens is een steek van de Aziatische hoornaar vergelijkbaar met die van een gewone wesp, pijnlijk maar niet levensbedreigend.

