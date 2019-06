Politie toont foto overleden vrouw op tv; 'Het móet zo zijn dat iemand haar mist!'

Politie bij vondst dode vrouw bij Westdorpe (foto: HV Zeeland)

Tot nu toe heeft de politie 22 tips binnengekregen over de vrouw. Het aantal tips stijgt nog steeds, gisteren waren het er nog vijftien. De politie hoopt door het tonen van de foto van de vrouw op televisie eindelijk erachter te komen wie ze is. "Het móet zo zijn dat iemand haar mist, daarom nogmaals het bericht met haar signalement", schrijft de politie op Twitter.

Het onderzoeksteam werkt in de zaak ook samen met de Belgische politie in de hoop zo meer informatie te krijgen. Daarbij wordt ook het signalement van de vrouw in België verspreid.

Identificatie lastig

Het naakte lichaam van de vrouw werd zaterdag in een weiland langs de Sint Anthoniekade aangetroffen. Dat maakt volgens de politie de identificatie van de vrouw extra lastig. Het slachtoffer is een blanke vrouw tussen de 50 en 60 jaar oud. Ze heeft een normaal postuur, 1.65 tot 1.70 meter lang en kort rossig haar. De vrouw heeft geen tatoeages of sieraden.

De plek waar het slachtoffer is aangetroffen, ligt enkele meters van de grens met België. De politie gaat uit van een misdrijf. De politie werkt met twintig politiemensen aan de zaak. Op de vindplaats is gisteren uitgebreid forensisch onderzoek gedaan. Ook is een helikopter ingezet om foto's te maken van de omgeving waar de vrouw is aangetroffen. Daarnaast zijn passanten gehoord.

Oproep aan getuigen

Behalve dan dat het nog niet tot een identificatie geleid heeft, doet de politie over de uitkomst van de sectie die gisteren op het lichaam van de vrouw verricht is nog geen uitspraken. Wel doet de politie nogmaals de oproep aan getuigen om zich te melden. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht waarin de foto van de vrouw te zien is, wordt vanavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.

Lees ook: