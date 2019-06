‘Class of 2019, kom na je studie alsjeblieft terug naar Zeeland!’

Geslaagden ontvangen binnenkort een brief van de provincie. (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn de komende jaren 6.000 vacatures te vullen in Zeeland. De brief is onderdeel van een campagne om Zeeuwse eindexamenscholieren te laten nadenken over een toekomst in Zeeland.

De campagne is niet alleen gericht op scholieren die Zeeland verlaten. De provincie wil jongeren die voor een opleiding in Zeeland kiezen een warm welkom geven en werkt daarom mee aan het Kick-off festival dat 21 augustus georganiseerd wordt voor eerstejaars studenten van zowel Scalda, HZ University of Applied Sciences en de University College Roosevelt.

Nog een campagne, maar dan op Concert at SEA

Zeeuwse eindexamenscholieren zijn niet de enigen die door de provincie benaderd worden, komend weekend voert de provincie Zeeland ook campagne onder bezoekers van Concert at SEA. Ongeveer tachtig procent van hen komt van buiten Zeeland.

"Die groep willen we uitnodigen om te ontdekken hoe het is om te wonen en werken in Zeeland, met een persoonlijke video van hun toekomstig leven in Zeeland", schrijft de provincie in een persbericht.