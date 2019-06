Jeannette's zoon pleegde zelfmoord; 'Je gaat kapot van binnen'

Zeeland heeft het hoogste aantal zelfdodingen per duizend inwoners van Nederland. Een van de Zeeuwen in die statistieken is Donald. Jeanette vertelt graag over haar zoon, om het taboe op zelfdoding te doorbreken. "We moeten er veel meer over praten, zwijgen helpt niet."

Medische problemen

Toen de nu 72-jarige Jeannette Ebbers uit Vlissingen tien jaar geleden haar zoon Donald verloor aan suïcide was hij 36 jaar. Medische problemen zorgen ervoor dat hij het leven niet meer zag zitten. "Toen Donald anderhalf jaar was kreeg hij een virus op zijn centrale hartspier. Hij heeft drie weken kantje boord gelegen. Er werd een pacemaker geplaatst en toen ging het weer goed."

Meestal gaat zo'n apparaatje jaren mee, maar in zijn geval niet. Na twee jaar moest hij opnieuw onder het mes en dat herhaalde zich nog vele malen. Hij ging het ziekenhuis telkens in en weer uit. Als er op zijn 36e weer complicaties met zijn pacemaker optreden, is dat de druppel.

Vijftiende verdieping

"Het kwam niet helemaal onverwacht. Toen ik een keer bij hem op bezoek was in Arnhem, liet hij het WTC-gebouw zien waar hij werkte. Hij wilde met mij naar de vijftiende verdieping om te laten zien hoe mooi het uitzicht was. Hij zei toen: 'Als ik het een keer doe, doe ik het vanaf hier.' Hij zag dat ik schrok en zei toen snel dat het een grapje was. Maar later heeft hij het toch gedaan."

Jeannette met haar zoon Donald (foto: Omroep Zeeland)

Jeannette Ebbers gelooft niet dat je zo'n ingrijpende gebeurtenis kan verwerken. "Slijten zal het nooit. Soms heb ik dagen dat ik het liefst in een hoekje wegkruip. Maar ik hou van het leven en er is nog genoeg moois. Mijn moeder van 99 jaar leeft nog, ik heb broers en zussen en vriendinnen. Het strand en de zee geven me rust als ik het moeilijk heb."

Taboe

De Vlissingse roept op tot meer openheid over het onderwerp. "Het taboe moet ervan af. Praat erover!" Ook volgens deskundigen is het onderwerp durven aansnijden en er over praten, het beste dat je kunt doen als je vermoedt dat iemand met zelfmoordgedachten worstelt.

Donald zag het niet meer zitten na een leven vol medische problemen (foto: Omroep Zeeland)

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

