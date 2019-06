Na de boerinnenkalender gaat Melanie Reedijk uit Hoofdplaat nu voor de titel Miss Boerin 2019

De boerinnen die op de kalender van dit jaar staan, mogen ook meedingen naar die titel. Daar moet Melanie Reedijk wel iets voor doen: "We moeten geloof ik drie keer over een catwalk lopen. Er zijn twee titels te verdelen donderdag. Een jury maakt uit wie Miss Boerin 2019 wordt maar via Facebook kan gestemd worden wie van de vrouwen de titel Miss Social krijgt."

Melanie Reedijk hoopt dat de boerenwereld wat positiever in de aandacht komt door de verkiezing. "Tegenwoordig staat de boerensector erg in de negativiteit en ik vind dit een mooie kans om de boerinnen eens in het zonnetje te zetten", zegt Reedijk.

Boerin Melanie Reedijk in gesprek met verslaggever Michiel van der Velde

Dubbelleven

Reedijk is naast fulltime boerin ook model en moeder van haar zoontje. "Ik heb wel een dubbelleven want ik kan echt een meisje-meisje zijn, maar aan de andere kant ook een echte boerin. Al is mijn zoon het belangrijkste", lacht Reedijk.

Melanie Reedijk uit Hoofdplaat vertegenwoordigt Zeeland tijdens de Miss Boerin verkiezing 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Aanstaande donderdag moet ze haar beste beentje voorzetten op de catwalk voor de jury: Julia Kurvers (Miss Boerin 2018), Jan Bronninkreef (winnaar Expeditie Robinson 2018), een fotomodel en een afgevaardigde van Team Agro NL. De winnares wordt volgens Agro NL het beste boegbeeld van de agrarische sector en Reedijk gaat natuurlijk vol voor de winst.

"Ik wil graag in de Benelux ook mijn vrouwelijke kant laten zien, dat ik niet alleen in een overall rondloop, want boerinnen mogen zeker ook op deze manier gezien worden", aldus Reedijk.

