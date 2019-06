Lesley Kerkhove wint eerste kwalificatieronde Wimbledon

Lesley Kerkhove tijdens de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. (foto: ANP)

Het is de eerste keer dat Kerkhove de tweede kwalificatieronde van Wimbledon haalt. In haar vier eerdere deelnames lukte dat niet. Kerkhove is de huidige nummer 201 van de wereld. Fang Ying Xun is terug te vinden op de 184e plek.

Nog drie Nederlandse vrouwen in de running

Om het hoofdtoernooi te bereiken, moet de Goese tennisster drie rondes winnen in het kwalificatietoernooi. In de tweede ronde treft ze de Amerikaanse Varvara Lepchenko, die in de eerste ronde de Russische Sofya Zhuk in drie sets versloeg. Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 1 juli.

Behalve Kerkhove zijn ook de Nederlandse tennissters Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp nog in de race voor deelname aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. De andere Nederlandse deelneemster aan de kwalificaties, Bibiane Schoofs, strandde vroegtijdig.