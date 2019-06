Politie laat foto's zien van overleden vrouw Westdorpe

Het gaat om een vrouw van naar schatting tussen de 50 en 65 jaar oud. Ze heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1.60 meter lang, weegt rond 60 kilo en heeft kort rossig haar. De vrouw heeft geen tatoeages of andere herleidbare uiterlijke kenmerken. Wel bleek uit een sectie dat bij één of meerdere operaties de baarmoeder, eierstokken en galblaas van de vrouw verwijderd zijn. Ook heeft ze een blindedarmoperatie ondergaan.

Hieronder zie je twee foto's van de overleden vrouw. Let op: deze kunnen als schokkend worden ervaren.

De vrouw is ongeveer 1.60 meter en weegt rond de 60 kilo. (foto: Politie)

Vrouw lag waarschijnlijk nog niet lang in het weiland

Uit onderzoek blijkt dat de vrouw waarschijnlijk nog niet lang in het weiland lag toen een voorbijganger haar zaterdag langs de Sint Anthoniekade vond. De plek waar het naakte lichaam werd gevonden, ligt enkele meters van de Belgische grens. Daarom werd het item in Opsporing Verzocht ondertiteld in het Frans.

Het gaat om een vrouw van naar schatting tussen de 50 en 65 jaar oud. (foto: Politie)

De politie roept iedereen op die de vrouw herkent zich te melden. Ook mensen die iets hebben gezien dat mogelijk met het overlijden van de vrouw of het achterlaten van haar stoffelijk overschot te maken zou kunnen hebben, kunnen zich melden via 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.

Uitzending van Opsporing Verzocht

