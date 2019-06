Wie heeft er een plan voor evacuatie bij overstromingen?

Bij gedwongen evacuatie duurt het twee tot drie dagen voordat heel Zeeland leeg is. "De wegen hebben onvoldoende capaciteit om mensen sneller de provincie uit te krijgen", zegt Teun Terpstra, lector aan de HZ en leider van de onderzoeksgroep Resilient Deltas. "De capaciteit van de wegen is berekend op een normaal verkeersaanbod."

'Je moet uitgaan van een veel zwaarder scenario dan in 1953'

In het onderzoek wordt bekeken hoe mensen denken over een eventuele evacuatie. "De enquête is verspreid in heel Zeeland", zegt Terpstra. "En in juli praten we verder met kleine groepjes bewoners van het Sloegebied, die wonen in dieper gelegen polders in Oost-Souburg, de Mortiere en Ritthem."

De kans dat er een evacuatie moet plaatsvinden is niet groot, maar het kan gebeuren. "Je moet dan uitgaan van een veel zwaarder scenario dan in 1953. De dijken zijn versterkt en daardoor is het risico op overstroming kleiner. Denk aan wind met orkaankracht 12 uit een ongunstige hoek, in combinatie met springtij", besluit Terpstra.

Resilient Deltas Deltagebieden zijn aantrekkelijk om te wonen en te werken, maar ook kwetsbaar voor rampen. Hoe richt je een deltagebied zo veilig mogelijk in? En hoe benut je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven voor een vitale en veerkrachtige delta? Onderzoeksgroep Resilient Deltas probeert antwoorden te vinden op die vragen. Dat doet de groep samen met partijen als de Veiligheidsregio Zeeland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee & Delta en Politie Zeeland in de vorm van praktijkgericht onderzoek. Lector Teun Terpstra leidt de onderzoeksprojecten, waarin studenten, docent-onderzoekers en een aantal partners uit de praktijk samenwerken.

Collectief geheugen

Volgens Teun Terpstra raakt het collectieve geheugen in Zeeland over de ramp in 1953, ruim 65 jaar geleden, steeds meer versnipperd omdat er minder overlevenden zijn. "Ze hebben de verhalen wel doorgegeven, maar er groeit nu een generatie op voor wie de ramp abstract is en ver van ze af staat. De verwachting is dat ze daarom minder nadenken over het risico van een overstroming en een eventuele evacuatie."

Het onderzoek maakt deel uit van het Interreg-project FRAMES, dat in de Europese landen rondom de Noordzee wordt uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op het verminderen van de impact van overstromingen.