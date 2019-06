Boerenbruiloft Hulst gaat scheiden

Het allerlaatste huwelijk afgelopen jaar (foto: Boerenbruiloft Hulst)

Bij de boerenbruiloft gaven Hulstenaren elkaar op ludieke wijze het jawoord in het stadhuis. Ze werden door de prins in de echt verbonden en door een nep-pastoor gezegend. Bij het huwelijk draagt het paar traditionele klederdracht. Daarna trekt de stoet met paard en wagen door de stad.

Volgens organisator Jos Truijman is de belangstelling de afgelopen vijf jaar snel teruggelopen. "Het groepje werd te klein en we willen niet alleen met ons eigen clubje eindigen." In de speeches die worden gegeven wordt flink wat tijd gestoken, waardoor er flink wat voorbereiding nodig is.

Afsluitende feestavond

In januari is er een afsluitende feestavond met alle bruidsparen en daarna valt het doek definitief voor de boerenbruiloft in Hulst. "Het is jammer, want er gaat een traditie verloren," volgens Truijman.

