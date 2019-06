'Inval bij autobedrijf Goes' blijkt controle op bedrijventerrein

Een van de gecontroleerde bedrijven is Rijk Auto's, aan de Diazweg. Drie politiebusjes brachten daar vanmorgen rond 10.45 uur met gespecialiseerde scanapparatuur een verrassingsbezoek. Of daarbij belastend materiaal is gevonden wordt pas vanavond bekendgemaakt, als de resultaten van de controle door de gemeente naar buiten worden gebracht. Wel is al duidelijk dat er bij een ander bedrijf in de buurt meerdere voertuigen zijn meegenomen.

'Opnieuw politie-inval'

Toen voorbijgangers vanmorgen politiebusjes zagen bij het autobedrijf aan de Diazweg was de conclusie snel gemaakt dat er opnieuw een politie-inval bij een Goes autobedrijf gaande was. Dat verhaal bleek echter bij nader inzien niet te kloppen.

Het gaat om een controle op tekenen van ondermijning. Daarbij gaat het om de vermenging van de boven- en onderwereld, de invloed van criminelen op de samenleving. Daarbij kun je denken aan afpersing, drugshandel en witwaspraktijken.

Grote hoeveelheid drugs

Aanleiding voor de inval vorige week bij het autobedrijf aan de Livingstoneweg was een tip dat er een grote hoeveelheid drugs bij het autobedrijf aanwezig zou zijn. Bij de inval werd toen geen drugs gevonden, wel vond de politie een gestolen auto en enkele auto-onderdelen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Twee medewerkers werden aangehouden op verdenking van heling en hebben de nacht in de cel doorgebracht.

De Rijk auto's op Google Streetview (foto: Google)

Lees ook: