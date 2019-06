COA: Burgemeester heeft een punt, overlast asielzoekers moet stoppen

De ingang van het azc in Middelburg, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Bergmann komt de groep die overlast veroorzaakt uit de zogenoemde veilige landen. Dat zijn landen waar mensen niet worden vervolgd vanwege hun ras of geloof en niet worden gefolterd. De overlast van deze groep bestaat volgens burgemeester Bergmann uit het lastig vallen van mensen, vechtpartijen en het plegen van winkeldiefstallen in het centrum van de stad. Met name winkeliers zouden klagen over de problemen.

'Opdracht van het ministerie'

"Niet alle 'veiligelanders' zorgen voor overlast", zegt Deckers. Maar hij moet wel toegeven dat de kleine groep die voor overlast zorgt wel vaak bestaat uit mensen uit veilige landen. Toch kan hij niet besluiten om deze mensen niet meer op te vangen, zoals de Middelburgse burgemeester. "Wij hebben een opdracht van het ministerie, en daar houden wij ons aan", zei hij vanmiddag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Het lastige is volgens Deckers dat ook een asielzoeker uit een veilig land soms wel degelijk een goede reden heeft om asiel aan te vragen. Het onderzoek daarnaar kost tijd en in de tijd dat het onderzoek loopt, moet de betreffende asielzoeker wel worden opgevangen.

Sancties

Een manager van een azc heeft volgens Deckers bovendien niet veel mogelijkheden om de overlastgevers te straffen. "Ik kan wel sancties opleggen, maar alleen als mensen zich misdragen binnen de muren van het azc." Zulke sancties worden regelmatig opgelegd, maar in de helft van de gevallen gaat het om simpele overtredingen van de huisregels. "Mensen roken dan bijvoorbeeld stiekem op hun kamer, en dat mag niet."

Exterieur van het azc in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Deckers heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) goed contact met de wijkagent, om overlast tijdig te signaleren en te kijken naar wat eraan gedaan kan worden. Ook met de buurt staat de manager in goed contact. "Natuurlijk zijn er omwonenden die soms overlast ervaren, maar anderen zeggen dat het heel erg meevalt."

Visitekaartje

Om het contact met Middelburg en de inwoners goed te houden, zorgt Deckers er ook voor dat de asielzoekers zich aansluiten bij allerlei organisaties in de stad. "Wij zijn het beste van heel Nederland in het leveren van vrijwilligers voor evenementen en verenigingen in de buurt", aldus Deckers. Hij vindt dat ook een visitekaartje om te laten zien wat voor mensen er in het azc zitten.

Lees ook: