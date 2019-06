Wees voorbereid op een eventuele evacuatie, denk er op zijn minst over na

De opdrachtgevers van het onderzoek - de provincie, de Hogeschool Zeeland en de Veiligheidsregio - willen weten of mensen wel eens nadenken over een eventuele evacuatie. Of ze wel een plan in hun hoofd hebben, mocht het ooit zover komen.

Tips

De Veiligheidsregio Zeeland heeft ook enkele tips op haar site staan. Het advies is om je voor te bereiden op een eventuele evacuatie in de toekomst. Zoals tevoren nadenken over waar je naar toe zou kunnen, en wat je doet met eventuele huisdieren.

Denk in ieder geval aan het afsluiten van elektriciteit, gas en water en het afsluiten van de woning. Het advies is om alleen het hoognodige mee te nemen. Zoals medicijnen, voedsel en drinken, contant geld, paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs en een mobiele telefoon.

Lange files

Voor mensen die met de auto gaan, geldt het advies om ervoor te zorgen dat de auto altijd vol getankt is. Vraag je ook af of je iets kunt betekenen voor ouderen of minder validen in jouw omgeving, en houd rekening met lange files. De verwachting is dat het twee tot drie dagen duurt voordat iedereen de provincie uit is.

Als er meer voorbereidingstijd is, zijn stevige schoenen en warme, waterdichte kleding het beste om aan te doen. Mocht je nat worden dan is het al gauw te koud.

Schuilen

Het kan ook zijn dat de overheid adviseert om eerst te schuilen, voordat een gebied alsnog kan worden geëvacueerd. Dan is het advies om binnen te blijven en alle ramen en deuren en de ventilatie af te sluiten. Schuil bij voorkeur in ruimtes zonder ramen, deuren en andere mogelijke ventilatiekanalen. Zijn er wel ramen? Ga er niet te dichtbij zitten; een raam biedt minder bescherming dan een muur.

Bij een overstroming kun je het beste zo hoog mogelijk schuilen, bijvoorbeeld op zolder als je huis daarover beschikt. Of ga naar een hoge plek in de buurt.

