Drie woningen en zeecontainer in gemeente Terneuzen gesloten na drugsvondsten

Man aangehouden bij zeecontainer in Sluiskil voor witwassen (foto: HV Zeeland)

In die woning aan de Firensstraat in Sas van Gent werd op 12 maart een wietkwekerij met tachtig wietplanten gevonden. Daarnaast was er in de woning bijna 500 gram wiet aanwezig.

Zeecontainer

Vorige week maandag werd een zeecontainer verzegeld aan de Stroodorpestraat in Sluiskil. Ook deze zeecontainer werd voor een periode van drie maanden afgesloten. In die zeecontainer werd op 7 februari 1,5 kilo wiet gevonden. Een 25-jarige man uit Sluiskil werd in de buurt van de zeecontainer aangehouden.

In verband met een onderzoek naar witwaspraktijken werden er ook een computer, een televisie, geldbedrag van enkele duizenden euro's vier auto's en een boot in beslag genomen. Tijdens het onderzoek bij de zeecontainer werden twee agenten onwel, door ingeademde dampen.

Man gearresteerd voor witwassen (foto: HV Zeeland)

Een woning aan de Peerboom in Westdorpe werd op 12 juni afgesloten voor een periode van zes maanden. In die woning werd op 1 maart bijna een kilo wiet, ongeveer 300 gram harddrugs, wat GHB en bijna twee kilo versnijdingsmiddel gevonden.

Pistool en munitie

Daarnaast werden in de woning 8.000 euro aan briefgeld, een pistool en munitie in de woning gevonden. Vier verdachten werden in en rond de woning opgepakt, waaronder de bewoner en een 23-jarige man uit Westdorpe.

Op 7 juni werd ook een woning in de Burgemeester Hoefnagelsstraat in Sas van Gent voor een periode van drie maanden afgesloten. In die woning werd op 6 februari een wietkwekerij met 180 wietplanten opgerold.

Handelshoeveelheid

Deze vier afsluitingen worden in opdracht van burgemeester Lonink uitgevoerd, op basis van het zogenoemde Damoclesbeleid. De burgemeester kan een pand sluiten na het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs.

Het doel is om een einde te maken aan de drugshandel en herhaling te voorkomen. Dit moet een einde maken aan de illegale winsten voor criminele organisaties uit drugshandel. Via deze maatregel wordt ook opgetreden tegen brandgevaar door illegale wietkwekerijen.

Lees ook: