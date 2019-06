Ontsnapte kerkuil Churchy eindelijk gevangen, na dagenlange zoektocht

De kerkuil ontsnapte zaterdagmiddag bij een camping in Goes. Maar dat roept de vraag op: wat doet een kerkuil op een camping? "Dat komt door één van onze vrijwilligers, Chantal", legt het baasje van Churchy uit. "Zij kon door een operatie niet komen werken en miste Churchy", vertelt Willem van Roosmalen van roofvogelhouderij JEWI.

Bijzondere band

Chantal heeft volgens Van Roosmalen een bijzondere band met Churchy. "Daarom bracht ik haar naar de Goese camping, zodat Chantal weer met haar kon knuffelen." Maar toen Chantal de kerkuil wilde doorgeven aan haar schoonzus ging het fout. "Churchy ging ervandoor en het lukte ons niet om haar weer te pakken te krijgen."

Ze zagen Churchy wel, maar kregen haar maar niet te pakken. De kerkuil vloog zaterdagavond in een boom aan de Ringbaan-Oost in Goes. "Mijn vriendin klom op een gegeven in een boom waar Churchy zat, in de hoop dat dat zou helpen, maar in plaats van dat zij Churchy te pakken kreeg, kwam ze klem te zitten. Ze kon geen kant meer op." Uiteindelijk werd de brandweer opgeroepen om haar uit de boom te helpen.

Brandweer haalt vrouw uit boom die kerkuil probeert te vangen (foto: HV Zeeland)

Vier dagen lang kwamen ze iedere dag terug. "Iedereen die veel met kerkuilen werkt, weet dat een ontsnapte kerkuil nooit ver weg vliegt van de plek waar die ontsnapt is. We vertrokken telkens om twaalf uur 's middags in Dongen, bij Tilburg, en dan gingen we tot een uur of drie, vier 's nachts door met zoeken."

'Een geweldig moment!'

Gisteravond hadden Willem en Jolanda meer geluk. "Danzij een tip via sociale media vond een van onze vrijwilligers Churchy, maar de vrijwilliger had niets bij zich om haar te lokken. Toen is mijn vriendin erheen gegaan met een eendagskuiken. En dat werkte! Ze stak haar hand uit en Churchy kwam op de uitgestoken hand zitten. Dat was echt een geweldig moment!"

De eigenaresse is blij dat haar Churchy terug is. (foto: Herman Kraamer)

Nu zit Churchy weer tussen de veertien roofvogels die bij roofvogelhouderij JEWI gehouden worden en gebruikt worden voor demonstraties en natuureducatie. Ze heeft volgens Van Roosmalen zo op het oog geen last van haar avontuur.